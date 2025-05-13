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為與川普共進晚餐 220名買家砸45億元買$TRUMP迷因幣

2025/05/13 14:37

川普粉絲、支持者為爭取與川普共進晚餐的機會，在競購川普迷因幣$TRUMP的活動中，共花費約1.48億美元（約新台幣45億元）。（圖擷取自川普真實社群帳號）川普粉絲、支持者為爭取與川普共進晚餐的機會，在競購川普迷因幣$TRUMP的活動中，共花費約1.48億美元（約新台幣45億元）。（圖擷取自川普真實社群帳號）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》援引加密情報公司Inca Digital數據報導，川普粉絲和支持者為爭取與川普共進晚餐的機會，在競購川普迷因幣$TRUMP的活動中，共花費約1.48億美元（約新台幣45億元）。

川普上月在社交平台發布「世界上最獨家的邀請」，承諾將邀請擁有$TRUMP迷因幣最多的前220名買家參加其在華盛頓特區的國家高爾夫俱樂部 （Trump National Golf Club） 舉行的專屬晚宴，另外前25名買家，還將獲得川普「超獨家私人貴賓接待」以及「特別貴賓旅程」。

GetTrumpMemes.com網站昨（12日）宣布，第一屆$TRUMP競標活動正式結束，稱「如果您在排行榜上名列前220名，那麼恭喜您，川普總統將於5月22日在華盛頓特區舉行的晚宴與您會面」。

除了晚宴邀請外，主辦單位還準備額外獎勵，即只要在晚宴當天持有與快照日相同數量的 $TRUMP，便可獲得限量發行的「Trump Diamond Hand」Solana NFT。據主辦單位介紹，該NFT「非常稀有且具收藏價值」，被認為是鼓勵投資人當個 TRUMP「鑽石手」，以維持代幣穩定。

另有媒體指出，主辦單位似乎也怕被找碴，將對220名入選者進行背景調查。

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