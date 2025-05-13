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義隆電榮獲 COMPUTEX BC Award五項大獎 展現AI與邊緣運算實力

2025/05/13 14:28

義隆電董事長葉儀晧。（記者卓怡君攝）義隆電董事長葉儀晧。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠義隆電（2458）於2025年COMPUTEX官方「Best Choice Award（BC Award）」競賽中表現傑出，共榮獲一項金獎與四項類別獎，合計五項大獎，展現以邊緣運算AI技術為核心，推動多元智慧應用創新的實力。

義隆電此次榮獲金獎的「邊緣運算輔助殘障筆電觸控板」，運用AI演算法進行殘疾人士手指及手掌特徵辨識，能依使用者操作做到最好的指掌辨識，顯著提升手部功能受限者使用筆電的生產力及便利性，獲得評審一致肯定。

義隆電同時有四項產品榮獲類別獎，全面展現其在AI影像辨識與邊緣運算應用領域的研發深度，包括行人道警示系統，導入AI Camera即時影像辨識與警示邏輯演算，精準偵測行人穿越斑馬線之行為，提醒來車注意行人以提升交通安全水準；邊緣端AI感知與動態號誌控制系統，整合AI Camera邊緣運算與大數據分析，提供即時交通流量判讀同時以AI演算法即時控制號誌，是建構智慧交通基礎架構的關鍵技術；Enhanced Lane Assistance Navigator 3.0 （ELAN），Vehicle Technology & Smart Cockpit

搭載AI Camera影像辨識與路況預測技術，可即時偵測車道偏移及修正與避開潛在路障風險，提供更智慧與安全的輔助駕駛體驗；AI賦能工控電腦觸控解決方案，藉由AI演算法的輔助預判，強化工業防水觸控及帶厚手套操作的回應靈敏度與穩定性，適用於智慧製造與零售等戶外應用。

義隆電董事長葉儀晧表示，將在Computex期間展示結合邊緣運算AI技術的創新解決方案。邊緣運算AI技術是義隆電發展策略的核心，未來持續深耕AI與邊緣運算整合應用，期望為使用者創造更智慧、更友善的科技體驗。

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