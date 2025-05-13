三星全力搶台積電2奈米訂單 正與輝達、高通合作

三星電子代工半導體合約製造部門正與輝達和高通等公司進行製程評估，以確保獲得2奈米製程的訂單。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓朝鮮日報報導，三星電子代工半導體合約製造部門正與輝達和高通等公司進行製程評估，以確保獲得2奈米製程的訂單，希望縮小與台積電的差距。

一位半導體業內人士表示：隨著台海地緣政治風險日益加劇，全球大型科技公司不能僅僅依賴台積電進行生產。

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目前，高通、輝達正與台積電就2奈米製程展開合作。不過，分析稱，作為製造商多元化策略的一部分，高通和輝達也已開始與三星電子的代工部門進行量產準備。高通正在為行動裝置量產驍龍等AP，而輝達則與三星電子的代工部門合作量產GPU。

據業內人士13日透露，三星電子代工部門預計很快就會進入針對輝達圖形處理單元（GPU）和高通AP關於2.0 NANO（奈米）製程的效能評估的最後階段。三星電子的代工部門不僅致力透過生產「Exynos 2600」材料來提高產量，而且還致力於客戶多樣化努力。目前，據報導三星電子2奈米製程的良率已超過40%。

三星表示，隨著首次應用環柵（GAA）技術的3奈米製程良率趨於穩定，公司正致力為改良的2奈米製程爭取客戶。隨著台積電獲得蘋果應用處理器（AP）和輝達人工智慧（AI）加速器的訂單，三星也在加強透過客戶多元化來迎頭趕上。

據報導，首次應用GAA技術的3奈米製程良率近期已突破60%，這將為2奈米製程良率的提升提供助力。2奈米製程同樣採用GAA技術，該技術是3奈米製程的改良版。最初，三星電子的晶圓代工部門在3奈米製程的良率提升方面面臨挑戰，導致採用此製程生產的Exynos 2500系統LSI業務失敗。

預計三星電子在3奈米以下先進製程上與台積電的差距將進一步擴大，將全力爭取大型科技公司的訂單。台積電9日在財報電話會議上宣布，3奈米以下先進製程產生的銷售額佔比超過22%。此外，也透露出2奈米製程的潛在需求大大超過3奈米製程。

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