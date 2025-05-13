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沒有台灣！夏季熱門旅遊目的地逾半在亞洲 日本這城市奪冠

2025/05/13 14:27

日本東京列今夏熱門旅遊目的地榜首（歐新社）日本東京列今夏熱門旅遊目的地榜首（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今夏季熱門旅遊地點出爐，大贏家是日本，根據萬事達卡經濟研究所報告顯示，今年夏季排名前15的熱門旅遊地點，超過一半位於亞洲，而日本則是大贏家，不僅東京奪冠，共有3個城市上榜，是上榜率最高的國家。

CNBC報導，東京和大阪位居榜首，該榜單比較了2024年和2025年的夏季航班預訂情況，以找出遊客數量增長最多的地方。

該排名顯示人們對東京的持續興趣，東京在去年的榜單上排名第2。

巴黎則排名第3，這反映出由於夏季奧運導致2024年夏季遊客數量下降，上海則排名第4。

北京、首爾和新加坡位居前10，而前10中，還有西班牙的兩個城市帕爾馬和馬德里，排名分別為第5及8，而巴西的里約熱內盧則排名第9，至於亞洲兩個不太知名的景點越南芽莊和日本福岡分別位列第11和第13。

而前15個熱門旅遊地點，尚有冰島的雷克雅維克，排名第12，至於第14與15名則分別為埃及的胡爾加達與沙姆沙伊赫。

報告顯示，對前往亞洲城市旅遊的興趣主要來自亞洲、歐洲和美國的遊客。

萬事達卡經濟研究所的報告顯示，東京是2024年全球遊客最多的城市，因為追求價值的遊客受到日圓貶值的吸引，去年日圓兌美元匯率跌至1986年以來的最低水準。

貨幣波動對亞洲遊客的影響比其他國家遊客更大，報告顯示，日圓貶值1%帶動中國遊客數量增加1.5%，而德國、法國和紐西蘭遊客數量僅增加0.2%。

同樣，美元貶值1%也導致來自台灣、新加坡、韓國和印度的美國遊客數量增加。

然而，英國遊客基本上不受貨幣波動的影響。報告顯示，儘管澳洲、香港、日本、瑞士和美國的貨幣貶值，但他們的旅行方式仍保持穩定。

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