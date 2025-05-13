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川普回歸後美國全球形象落後中國 外媒曝「這國」最差

2025/05/13 15:15

川普回歸白宮後，美國的全球支持率出現暴跌。（法新社）川普回歸白宮後，美國的全球支持率出現暴跌。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統揮動關稅大刀砍向盟友引發怨言。《Politico》報導，根據最新數據顯示，川普重返白宮後，美國在全球的受歡迎程度正在下降，已經落後在中國之後，拿下全球形象最差的國家則是「以色列」。

《Politico》表示，世界比以往任何時候都更加分裂，但幾乎所有人都同意一件事「美國不受歡迎」。值得注意的是，大多數受訪者對美國的整體看法是負面，這在歐盟國家最為嚴重。

前北約秘書長、民主國家聯盟基金會創始人安諾斯·福格·拉斯穆森表示，美國聲譽急劇下降，這點他並不感到驚訝，因為川普稱歐盟是「可怕、可悲」。川普聲稱，成立歐盟就是為了欺負美國。

川普的聲譽與美國一致。調查顯示，川普在全球的支持率低於俄羅斯總統普廷和中國國家主席習近平。

但與此同時，中國全球地位不斷提升，首次超過美國，並在除歐洲以外的所有地區獲得普遍的正面評價。

以色列則是此次調查中，全球聲譽最差的國家，尤其是在中東和南亞地區。專家指出，即使在歷史上一直是以色列盟友的歐洲國家，例如德國對以色列也越來越不歡迎，這顯示人們對以色列政府在加薩和西岸的行為越來越不滿。

據報導，這項調查是《2025年民主感知指數》，總結人們對民主、地緣政治和全球權力參與者的態度，並調查100個國家的11萬多名受訪者。

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