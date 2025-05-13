達明揮軍Automate展會 攜手微星深耕美國市場

達明機器人揮軍今年度的Automate展會，攜手顯卡大廠微星共同深化佈局美國市場。（達明機器人提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕達明機器人（4585）揮軍今年度的Automate展會，攜手顯卡大廠微星（2377）共同深化佈局美國市場，達明管理層今天表示，集團正致力於加強北美市場的在地支援與合作，為客戶提供工程支援、教育訓練和客製化解決方案。

有鑑於台積電等台灣指標半導體企業加碼投資美國，達明機器人積極投入當地的半導體產業領域，攜手微星整合自主移動機器人（AMR）與協作手臂，導入晶圓盒搬運、無塵室自動上下料等應用，打造智慧且彈性的自動化解決方案。此外，達明同時與全球封裝測試大廠 ASMPT策略結盟，深化半導體後段製程的自動化應用，推動高階產線智慧升級。

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達明此次揮軍Automate展會，是在全球首度亮相旗下TM6S協作機器人，擁有1800毫米的超長臂展，但是機身重量僅35.5公斤，具備高重複精度與靈活運動能力。其長距離、輕量化的設計，有助於大幅擴展應用場域，特別適合空間有限、工件範圍大的工作站環境。

此外，達明也將同步釋出「Flying Trigger 飛拍檢測」技術，結合AI與視覺演算法，可於工件移動過程當中，即時完成缺陷辨識與品檢作業，實現零停機自動化品管。該系統經客戶採用後，平均可減少40%至50%的檢測時間，大幅提升產線效率。應用場景涵蓋汽車座椅零組件與伺服器品質檢查，降低人為誤判與人工成本。

達明機器人先前曾經宣布攜手台船與美國焊接技術供應商AMET Inc.強強聯手，此次在展會中更進一步聯合AMET Inc.展示以AI驅動的智慧焊接協作方案，適用於造船、大型鋼構、能源設備等對焊接品質與一致性要求極高的產業，有效提升焊接自動化水準與產線彈性。

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