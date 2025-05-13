成功跨足「碳三產業鏈」，國喬石化泉州廠首季量產。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕成功跨足「碳三產業鏈」！國喬石化（1312）總經理曾嘉雄表示，泉州國亨已開始貢獻營收成長，產線運作逐步穩定，隨著第二季訂單銷售提升及新規格聚丙烯開出，搭配園區碳三產業鏈下游客戶投產，有望今年內漸進提升稼動率，成為國喬營運成長另一大動能。

曾嘉雄指出，泉州廠規劃年產66萬噸PDH（丙烯）與45萬噸PP（聚丙烯），PDH設施採用美國UOP公司先進Oleflex工藝技術，為當前全球最成熟的丙烷脫氫技術，具備「原料簡單、製程簡短、能效高、收率高」四大優勢。將丙烷轉化為聚合級丙烯，為聚丙烯及環氧丙烷等下游產品的重要原料來源，兼具經濟性和排碳佳的特性，符合國喬推動綠色製程與永續經營的長期方向。

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他也說，PP設施引進義大利LyondellBasell專利的Spheripol環管製程，生產高性能聚丙烯，具備良好的加工性與機械強度，可廣泛應用於汽車零部件、家電外殼、醫療器材，更是生活中常見的產品包裝及食品容器，得以回收循環再利用，極大化使用效率。

同時，曾嘉雄指出，廠區全面導入分散式控制系統（DCS）與AI模擬優化平台，透過大數據蒐集與演算，實現製程自動監控、效率最佳化與能耗降低，將石化工業製程進一步高階化及綠色化，並與泉港石化工業園區產業合作，在地製造、在地供應以降低成本。

他認為，塑化產業的獲利關鍵來自產品與原料之間的利差空間，當前因美國川普關稅政策，全球經濟充滿不確定因素。OPEC+產油國決議增產致原油價格下跌，而台幣升值，塑化原料進口成本也下降，各種因素致市場仍保守觀望。泉州國亨採用最新、最先進製程，有望率先受惠景氣回溫，進一步拉開與同業的競爭差距。若未來市場需求回升，將重回利潤軌道，發揮營運槓桿效益。

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