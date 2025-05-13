晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

成功跨足「碳三產業鏈」國喬石化泉州廠首季量產

2025/05/13 11:59

成功跨足「碳三產業鏈」，國喬石化泉州廠首季量產。（資料照）成功跨足「碳三產業鏈」，國喬石化泉州廠首季量產。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕成功跨足「碳三產業鏈」！國喬石化（1312）總經理曾嘉雄表示，泉州國亨已開始貢獻營收成長，產線運作逐步穩定，隨著第二季訂單銷售提升及新規格聚丙烯開出，搭配園區碳三產業鏈下游客戶投產，有望今年內漸進提升稼動率，成為國喬營運成長另一大動能。

曾嘉雄指出，泉州廠規劃年產66萬噸PDH（丙烯）與45萬噸PP（聚丙烯），PDH設施採用美國UOP公司先進Oleflex工藝技術，為當前全球最成熟的丙烷脫氫技術，具備「原料簡單、製程簡短、能效高、收率高」四大優勢。將丙烷轉化為聚合級丙烯，為聚丙烯及環氧丙烷等下游產品的重要原料來源，兼具經濟性和排碳佳的特性，符合國喬推動綠色製程與永續經營的長期方向。

他也說，PP設施引進義大利LyondellBasell專利的Spheripol環管製程，生產高性能聚丙烯，具備良好的加工性與機械強度，可廣泛應用於汽車零部件、家電外殼、醫療器材，更是生活中常見的產品包裝及食品容器，得以回收循環再利用，極大化使用效率。

同時，曾嘉雄指出，廠區全面導入分散式控制系統（DCS）與AI模擬優化平台，透過大數據蒐集與演算，實現製程自動監控、效率最佳化與能耗降低，將石化工業製程進一步高階化及綠色化，並與泉港石化工業園區產業合作，在地製造、在地供應以降低成本。

他認為，塑化產業的獲利關鍵來自產品與原料之間的利差空間，當前因美國川普關稅政策，全球經濟充滿不確定因素。OPEC+產油國決議增產致原油價格下跌，而台幣升值，塑化原料進口成本也下降，各種因素致市場仍保守觀望。泉州國亨採用最新、最先進製程，有望率先受惠景氣回溫，進一步拉開與同業的競爭差距。若未來市場需求回升，將重回利潤軌道，發揮營運槓桿效益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財