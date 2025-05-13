焦點股》麗臺：終結連續4季虧損 漲停慶賀

麗臺此次大漲主因在於首季每股盈餘實現利益，終結連續4個季度的營運虧損情況。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕二線板卡廠麗臺（2465）昨日公告首季財報，今日盤中直攻漲停價56.7元，截至上午11時25分成交量已達783張，尚有超過1200張漲停委買單鎖盤；此次大漲主因在於麗臺首季每股盈餘實現利益，終結連續4個季度的營運虧損情況。

麗臺首季營收8.2億元，季減49.38%、年減12.76%，毛利率21.92%，季增13.43個百分點、年增11.82個百分點，營益率3.47%，季增12.66個百分點、年增11.93個百分點，稅後淨利2053.2萬元，季增115.79%、年增129.79%，每股盈餘0.24元，季增115.48%、年增124%。

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麗臺將於5月23日召開年度股東常會，董事長盧崑山在最新營業報告書中指出，集團自有研發的 AIDMS 系統（人工智慧發展管理系統） 陸續受到台灣製造業用戶採用，結合硬體系統銷售，今年可望創造佳績，未來不排除進一步揮軍國際市場，此外，公司代理輝達（NVIDIA）的深度學習軟體也逐步在亞太市場、中國地區耕耘，期待未來締造良好的軟體銷售成績。

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