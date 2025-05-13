Costco連開3家新分店！亞洲這國入列、歐洲也沒缺席

Costco2025年7月之前會開設3家分店，剛好分別在亞洲、歐洲和美國。圖為南韓的一家Costco分店。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）持續擴大布局，將在2025會計年度（2024年9月至2025年8月）開設29家新分店，這讓好市多全球分店數量在本年度突破900間大關，而好市多最新揭露的開店時程，顯示2025年7月之前會開設3家分店，剛好分別在亞洲、歐洲和美國，包含南韓平澤（Pyeongtaek）、瑞典馬爾默（Malmo），以及美國德州密德蘭（Midland）。

根據Costco公布的即將開業分店地點，2025年6月會在南韓平澤開業，2025年7月會陸續在瑞典馬爾默和美國德州密德蘭開業。而當美國媒體《今日美國》（USA Today）詢問Costco回應時，Costco拒絕透露相關地點的詳情。

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好市多執行長瓦克里斯 （Ron Vachris）2024年12月指出，計畫於2025會計年度開設的29家新分店中，有19家位於美國境內，其他10家位於美國境外。而好市多已在2025會計年度第1季（截至2024年11月24日的3個月）開設了7家新分店，其中4家位於美國境外。

好市多目前在全球有905家分店，其中在美國和波多黎各有624家分店。

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