焦點股》鴻海：黃仁勳振奮士氣 拉半根漲停

鴻海今日盤中股價強力表態，高點觸及161.5元，一度大漲5.55%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕受惠於輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳預計本週訪台拜會供應鏈，並於下週出席台北國際電腦展（Computex），鴻海（2317）今日盤中股價強力表態，高點觸及161.5元，一度大漲5.55%，截至上午10時46分暫報159元，漲幅3.92%，成交量逾6萬張。

鴻海本週三（14日）將於線上舉行法說會，屆時將談及集團在整體精密工業、AI伺服器代工的最新展望，此外，營運團隊也會在本月29日（週四）共同現身於新北市土城總部召開的年度股東常會，從最新時程安排來看，董事長劉揚偉可望在當天主持議程，並在會後繼續詳加說明公司下半年的營運目標。

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鴻海昨日在合作夥伴Porotech領軍「AR智造聯盟」之下，攜手新煒、業成、佐臻等3大產業領域的盟友，於美國聖荷西聯合展出一站式擴增實境（AR）解決方案，完整呈現從材料、光機、光學模組、眼鏡本體到整機組裝與量產的能量，全面推動擴增實境技術的商業化進度，致力於讓具備前瞻性的顯示技術真正達到落地應用。

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