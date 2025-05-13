去年Q4新北不動產交易量縮價漲 成交均價每坪47.5萬創新高

新北市三峽區近10年不動產交易單價漲幅達77.2%，圖為北大特區一帶。（新北市地政局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕受中央第7波選擇性信用管制政策影響，2024年第4季新北市建物買賣登記件數為9349件，較上季減少16.34%，年減幅度達34.54%，呈現量縮態勢。不過，在剛性需求與通膨預期支撐下，住宅價格不跌反漲，全市住宅成交均價每坪47.5萬元，年增幅13.73%，續創歷史新高。

新北市地政局地價科科長蕭湘君表示，去年第4季不動產市場量縮價穩，顯示自住型購屋需求仍具支撐力。分析不同建物類型的成交價變化，以公寓價格漲勢最多，年增幅19.75%；住宅大樓與華廈也分別成長14.68%、10.62%。屋齡部分，以屋齡5年以下住宅均價最高，每坪均價59.3萬元，漲幅26.8%最為顯著，顯示新成屋仍為市場主力。

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蕭湘君指出，交易熱區依序為板橋、新店與中和區，皆為人口密集且生活機能成熟區域，市區以20年以上中古屋移轉較熱絡，整體開發區則以板橋華江地區與新店央北生活圈的新成屋交易最為熱絡。

面積方面，以20坪以下住宅單價最高，平均每坪51.2萬元，而總價1000萬至1500萬元為成交最大宗、占30.2%，反映中小坪數、中價位產品最受市場青睞。

此外，觀察近10年新北市的房地產市場變遷，住宅均價成長近4成，其中三峽、鶯歌、林口區近10年的交易單價分別以77.2%、72.79%、50.64%的漲幅領先全市；全市交易熱區以板橋、新莊與淡水3區為主，呈現由蛋黃核心（如板橋、新莊、三重）向外圍蛋白區（如五股、樹林、三峽、鶯歌）擴展的趨勢。

地政局強調，新北市人口數龐大，自住需求穩定，重大交通建設陸續推動，包含鳳鳴臨時車站啟用、捷運三鶯線、淡江大橋等，可望吸引人口移入。

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