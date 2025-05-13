全國逾38萬戶公益出租人 享房租免稅額優惠

公益出租人享每月1.5萬元的房租免稅額，超過部分可再扣除60%必要費用。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕報稅季到來，全國逾38萬戶公益出租人（房東）可享房租所得稅優惠。

內政部國土管理署指出，目前全國已有超過8.8萬餘戶房屋加入社會住宅包租代管行列，再加上現有逾26萬餘戶公益出租人，今年將有逾34.8萬餘戶房東享有所得稅、房屋稅及地價稅等多項減免與優惠措施。

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其中地價稅、房屋稅享有適用自用稅率優惠外，而今年房租所得稅更有每月1.5萬元的免稅額，超過部分可再扣除60%必要費用。

國土署表示，房東申報所得稅選項要注意，其中「包租」方案申報代號為「51R」，參與「代管」方案是「74S」。此外，房東若出租房屋給租屋族，並讓租屋族申請租金補貼且核准，房東就會自動成為公益出租人，無須額外申請，亦得享有相同所得免稅額度，而「公益出租人」申報代號則是「74G」。

至於，加入社會住宅包租代管的房東，則可另外再享有每年最高1萬元的修繕補助。#

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