台彩端午加碼4億！大樂透加開100組100萬、賓果賓果加碼超級獎號

台彩今宣布端午加碼4億元，大樂透加開100組100萬，賓果賓果首次加碼超級獎號。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣彩券公司今日宣布端午加碼活動，加碼總獎金4億元，其中大樂透自5月20日起加開「100組100萬元」，BINGO BINGO賓果賓果5月26日起「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」獎金加碼14天，其中「超級獎號」為上市以來首次加碼；39樂合彩6月9日起連續20期「二合」玩法單注獎金提高至1500元，加碼期數史上最長。

台彩總經理謝志宏表示，大樂透率先自5月20日起加開「100組100萬元」促銷獎項，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號，就可以獲得100萬元，若同一組促銷獎號有2注以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分；若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到7月4日為止。

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另外，每五分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」，5月26日起連續14天獎金加碼，不僅「猜大小」、「猜單雙」的獎金倍數由6倍提高至7倍，今年的端午加碼還首度推出「超級獎號」玩法獎金加碼，這也是「超級獎號」玩法自99年上市後的首次加碼，單注獎金將從1200元提高至1500元，「超級獎號」玩法簡單趣味，只要購買「超級獎號」玩法的號碼對中「BINGO BINGO賓果賓果」當期開出的第20個獎號就中獎。

至於週一至週六天天開獎的「39樂合彩」接續由6月9日到7月1日連續20期「二合」玩法單注獎金從1125元提高至1500元，連續加碼20期，也是「39樂合彩」史上最長的加碼期數。

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