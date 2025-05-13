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小米SU7 Ultra遭質疑虛假宣傳 數百車主要求退車

2025/05/13 11:18

小米汽車高級車型SU7 Ultra近日遭質疑虛假宣傳。（示意圖，法新社）小米汽車高級車型SU7 Ultra近日遭質疑虛假宣傳。（示意圖，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國小米電動車近期風波不斷，繼今年3月1輛小米SU7在高速路上火燒車，導致3名女大學生燒死的意外後，近日小米汽車高級車型SU7 Ultra又遭質疑虛假宣傳，陷入輿論漩渦中，目前超過300名已支付定金的準車主要求退車。

綜合媒體報導，SU7 Ultra於今年2月27日發布，定價人民幣52.99萬元（約新台幣223.47萬），小米將SU7 Ultra定位「地表最快」4門量產車。其中，價值人民幣4.2萬元（約新台幣17.71萬）的碳纖維雙風道前艙蓋，被宣傳為復刻原型車設計，擁有空氣動力學功能和輪轂散熱效果，吸引消費者訂購。

但近日有汽車部落客對SU7 Ultra碳纖維雙風道前艙蓋做測試，發現該部件僅為裝飾性蓋板，完全沒有小米官方宣傳中散熱或提升汽車下壓力的功能。

消息一出，引發車主不滿，指責小米汽車在碳纖維雙風道前艙蓋的宣傳中存在虛假和誤導行為，實際功能與宣傳不符。

對此，小米汽車7日緊急發布致歉聲明，承認宣傳信息不夠清晰，並提出補償方案，對未交付訂單的車主，提供限時改配服務，可免費更換為鋁製前艙蓋；對已提車和在本次限時改配結束前選配的鎖單用戶，則將贈送2萬積分（價值約2000元人民幣，約新台幣8434元）以表誠意。

對於小米汽車提出的補償方案，多數車主並不買單，認為2萬點積補償與4.2萬人民幣選配價格相比差距較大，此外，改配鋁製機蓋需重新排隊，等待時間可能長達8~10個月。

報導指出，目前，已超過300名准車主組成維權群，要求退車。

受上述利空消息衝擊，小米集團13日股價下挫，截至台北時間13日早上10點57分左右，小米集團股價暫爆49.05港元，跌幅3.06%。

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