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焦點股》華邦電：爆大量 股價飆漲

2025/05/13 10:39

華邦電股價爆量飆漲（資料照）　華邦電股價爆量飆漲（資料照）　

〔記者洪友芳／新竹報導〕三星電子傳出與客戶達成DRAM漲價的共識，DDR4漲幅將達兩位數，DDR5漲個位數，SK海力士也將調漲DRAM價格，帶動記憶體族群股價激昂，華邦電（2344）昨獲外資大買2.5萬張，今續價量俱揚，以17.1元開出，盤中最高達17.9元，上漲1.35元、漲幅逾8%，截至10點17分，股價暫報17.6元、漲幅6.3%，成交量超過10萬張。

華邦電第1季因記憶體價格與需求走跌，營收為199.93億元，毛利率為25.6%，歸屬母公司稅後淨損為10.91億元，每股稅後虧損0.24元。

地緣政治、關稅與匯率波動等外在變數雖難掌握，華邦電認為，客戶急單與需求回升，第2季到下半年營運表現正向以對，毛利率也將逐季回升。

華邦電耕耘邊緣運算的CUBE領域，目前已有逾10個合作專案進入設計驗證階段，今年內也將有多筆客戶委託設計付費（NRE）會入帳認列，但今年實質貢獻小，預期後年CUBE產品占整體DRAM營收比重能達20%。

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