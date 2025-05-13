晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

iPhone一下就沒電怎麼辦？蘋果iOS 19將增新功能、拯救續航力

2025/05/13 14:07

蘋果計劃利用人工智慧技術，解決iPhone用戶經常抱怨的一大問題：電池續航力。（路透）蘋果計劃利用人工智慧技術，解決iPhone用戶經常抱怨的一大問題：電池續航力。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果公司（Apple）計劃利用人工智慧（AI）技術，解決iPhone用戶經常抱怨的一大問題：電池續航力。知情人士透露，蘋果預計在9月推出iOS 19更新中，加入一項由AI驅動的電池管理模式，這項功能將分析使用者如何使用裝置，並自動調整設定以節省電力。

《彭博》報導，知情人士稱，蘋果正在利用從用戶裝置收集到的電池數據，開發這項技術，這是蘋果開發的AI平台「Apple Intelligence」的一部分。透過分析這些資料，系統可辨識使用趨勢，並預測何時應降低某些App或功能的耗電量。知情人士表示，iOS 19 也會新增鎖定畫面電量指示器，顯示裝置充飽電所需的時間。

蘋果對此消息不予置評。

這項AI電池管理功能背後的推動力，是蘋果即將推出的輕薄款iPhone 17「 iPhone 17 Air」，該款將作為標準版與Pro版之外的替代選擇。由於設計更加輕薄，這款新機的電池將明顯縮小，續航時間也將少於其他型號。

藉由AI最佳化電池使用效能，蘋果希望彌補硬體上的限制。所有搭載 iOS 19 的iPhone都能支援這項電池管理功能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財