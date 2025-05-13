iPhone一下就沒電怎麼辦？蘋果iOS 19將增新功能、拯救續航力

蘋果計劃利用人工智慧技術，解決iPhone用戶經常抱怨的一大問題：電池續航力。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果公司（Apple）計劃利用人工智慧（AI）技術，解決iPhone用戶經常抱怨的一大問題：電池續航力。知情人士透露，蘋果預計在9月推出iOS 19更新中，加入一項由AI驅動的電池管理模式，這項功能將分析使用者如何使用裝置，並自動調整設定以節省電力。

《彭博》報導，知情人士稱，蘋果正在利用從用戶裝置收集到的電池數據，開發這項技術，這是蘋果開發的AI平台「Apple Intelligence」的一部分。透過分析這些資料，系統可辨識使用趨勢，並預測何時應降低某些App或功能的耗電量。知情人士表示，iOS 19 也會新增鎖定畫面電量指示器，顯示裝置充飽電所需的時間。

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蘋果對此消息不予置評。

這項AI電池管理功能背後的推動力，是蘋果即將推出的輕薄款iPhone 17「 iPhone 17 Air」，該款將作為標準版與Pro版之外的替代選擇。由於設計更加輕薄，這款新機的電池將明顯縮小，續航時間也將少於其他型號。

藉由AI最佳化電池使用效能，蘋果希望彌補硬體上的限制。所有搭載 iOS 19 的iPhone都能支援這項電池管理功能。

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