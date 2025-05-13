美國大舉下調對中關稅 小額包裹關稅從120％降至54％

美國公佈最新行政命令修正內容，將來自中港澳的小額包裹關稅，從120％調降至54％。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國與中國週末在瑞士日內瓦進行會談，雙方達成協議，同步下調關稅，白宮最新發佈的行政命令當中公佈更多細節，其中提到中國、香港與澳門小額包裹關稅，從120％調降至54％。

美國白宮公佈最新行政命令修正內容，自週三（14日）起，對於價格不超過800美元（約新台幣2.4萬元）的小額包裹關稅，將從120％降至54％。這一關稅在美中貿易緊張局勢升溫之際從30％上調至90％，隨後又升至120％。

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最新聲明也提到，5月2日後寄送的貨物，郵資仍維持在100美元（約新台幣3045元），原定於6月1日起實施的200美元（約新台幣6090元）新費用已取消。

美國與中國週一（12日）發表聯合聲明，表示雙方同意在90天內暫停大部份關稅，華府對中關稅從145％降至30％，北京對美關稅則從120％降至10％，以便雙方進一步談判。

在世界兩大經濟體貿易談判取得重大突破後，美國總統川普（Donald Trump）週一也透露，他可能會在本週與中國國家主席習近平進行會談。

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