晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美國大舉下調對中關稅 小額包裹關稅從120％降至54％

2025/05/13 13:06

美國公佈最新行政命令修正內容，將來自中港澳的小額包裹關稅，從120％調降至54％。（路透資料照）美國公佈最新行政命令修正內容，將來自中港澳的小額包裹關稅，從120％調降至54％。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國與中國週末在瑞士日內瓦進行會談，雙方達成協議，同步下調關稅，白宮最新發佈的行政命令當中公佈更多細節，其中提到中國、香港與澳門小額包裹關稅，從120％調降至54％。

美國白宮公佈最新行政命令修正內容，自週三（14日）起，對於價格不超過800美元（約新台幣2.4萬元）的小額包裹關稅，將從120％降至54％。這一關稅在美中貿易緊張局勢升溫之際從30％上調至90％，隨後又升至120％。

最新聲明也提到，5月2日後寄送的貨物，郵資仍維持在100美元（約新台幣3045元），原定於6月1日起實施的200美元（約新台幣6090元）新費用已取消。

美國與中國週一（12日）發表聯合聲明，表示雙方同意在90天內暫停大部份關稅，華府對中關稅從145％降至30％，北京對美關稅則從120％降至10％，以便雙方進一步談判。

在世界兩大經濟體貿易談判取得重大突破後，美國總統川普（Donald Trump）週一也透露，他可能會在本週與中國國家主席習近平進行會談。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財