台積電股價逼近千元大關 董事會今拍板Q1股利

台積電股價逼近千元大關，董事會今拍板Ｑ１股利（記者洪友芳攝）



〔記者洪友芳／新竹報導〕美中初步達成關稅協議，各下調關稅115%，激勵美國股市飆漲，台積電ADR大漲5.93%，帶動台積電（2330）今以990元噴出，上漲33元、漲幅3.44%，逼近千元大關，市值25.67兆元；台積電今召開董事會，將決議第1季盈餘的股利，有機會調高至每股5元。

美中在瑞士日內瓦達成協議，未來90天內雙方下調雙邊關稅，美國同意將中國商品關稅稅率從145%大幅下調至30%，中國也同意將美國商品關稅稅率從125%降至10%。

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美中關稅上演大和解，激勵道瓊工業指數飆漲逾1100點，標準普爾500上漲184.28點，科技股為主的那斯達克指數大漲779.43點，費城半導體指數飆逾7%、達314.43點，台積電ADR也狂飆逾5%，收186.98美元。

台積電今召開董事會，將決議第1季獲利的股利，第1季稅後淨利3615.6億元，年增6成，相當日賺逾40億元，每股稅後盈餘13.94元，為單季獲利次高與同期新高。以台積電近2年每2季調高股利的軌跡來看，今有機會上調至每股配發5元股利。

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