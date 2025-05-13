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美中談判背後秘辛曝！貝森特抓糖說「2狠話」震懾中方代表

2025/05/13 12:05

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（法新）美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（法新）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國和中國同意互降關稅90天，戲劇性地緩和了貿易衝突。如今外媒也曝光談判內幕，負責主導談判的美國財政部長貝森特（Scott Bessent），似乎拿著糖，並靠「2狠話」震懾了中方的談判代表團。

美中為期2天的瑞士日內瓦經貿會談落幕，雙方12日發布聯合聲明。根據《彭博》報導，美國對中國商品關稅將從145%降至30%，為期90天，同時中國對美國商品的關稅將從125%降至10%。

《彭博》引述知情人士說法報導，知情人士透露，在週末的會談中，貝森特曾把手伸進自己面前的小碗裡，拿出一點糖放在手掌中並對中國官員說，「這點量就能殺死這個房間裡的所有人」。

接著貝森特又拿出一些糖說，「這就足以殺死日內瓦的所有人」，然後拿出更多的糖，示意那樣的量會殺死瑞士全部人口。

知情人士說，貝森特的直截了當令中國談判代表感到震驚。

知情人士還透露，當時中國公安部副部長、國家禁毒委員會副主任徐大彤也在場。

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