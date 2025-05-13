拜登能源補貼沒了？共和黨擬取消電動車稅收抵免

美國眾議院共和黨員週一（12日）提議取消電動車稅收抵免。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國眾議院共和黨員週一（12日）提議取消電動車稅收抵免，廢除旨在促使汽車製造商生產更多零碳排汽車的燃油效率規則，並逐步取消研發潔淨能源的激勵措施，以幫助支付美國總統川普（Donald Trump）的巨額稅收改革計劃。

綜合外媒報導，美國前總統拜登（Joe Biden）代表性氣候法案下推出的激勵措施現在已成為美國議員的目標，他們希望獲得上兆美元的資金，來協助支付川普延長減稅政策縮需的費用。川普本人長期以來也對這些應對氣候變遷的措施進行了猛烈的抨擊，嘲笑這是「綠色新騙局」。

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這項提案預計在12月31日廢除7500美元（約新台幣22.8萬元）的新車稅收抵免和4000美元（約新台幣12.1萬元）的二手車稅收抵免，但對於尚未售出的20萬輛電動車汽車製造商，這項提案將額外保留1年的新車稅收抵免。

2024年，美國財政部為電動車銷售提供超過20億美元（約新台幣608.8億元）的補助。

提案保留了對汽車製造商、電池製造商的關鍵電池生產稅收抵免，但其中一項新規定將禁止使用某些中企零件或與中企簽訂許可的汽車獲得稅收抵免。新條款將於2027年生效，可能禁止福特（Ford）、特斯拉（Tesla）等使用中國電池技術的車商獲得補助。

共和黨員也提議，取消支持某些先進技術汽車製造的貸款計劃，並取消2027年及以後的企業平均燃油經濟標準和溫室氣體排放規範。

在共和黨的提案中，潔淨能源的普及生產和投資稅收抵免將在2031前逐步取消，並將增加禁止使用某些外國材料的要求。根據民主黨在2022年通過的氣候法案，這些額度要到2032下半年才會到期，或是直到美國電力產業的碳排放量降至2022年水準的至少75％以下，不過分析師認為，這將需要數十年的時間。

民主黨的《降低通膨法案》擴大了電動車激勵措施，其成本預計將比2022年國會預算辦公室（Congressional Budget Office，CBO）初步估計的125億美元（約新台幣3805億元）約新台幣，顧問公司Capital Alpha Partners在3月的一份分析中表示，這項補助的10年總成本可能超過2000億美元（約新台幣6.08兆元）。

這項提案預計將在本週於眾議院歲入委員會上進行審議，進行關鍵投票，並可能在送往參議院後面臨被修改的命運。

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