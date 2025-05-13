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台股開盤》台積積飆高領漲 指數漲近500點

2025/05/13 09:07

台積積狂飆領漲，指數漲近500點（資料照）台積積狂飆領漲，指數漲近500點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中貿易關稅休兵，美股4大指數週一全面勁揚，台積電ADR漲5.93%，在科技股全面反彈下，週二台股在台積電開盤大漲33元，指數開盤漲344.48點，以21474.01點開出，在電金傳齊揚下，上市櫃上漲公司逾1300家，指數開高走高，漲近500點，指數來到21626點。

美中貿易團隊在瑞士日內瓦談判後達成共識，將目前關稅稅率各自調降115％，受到美中貿易戰急遽降溫影響，美國華爾街股市主要指數12日終場大幅收高。

綜合媒體報導，華爾街股市主要指數12日收盤均大幅上漲，道瓊上漲逾1160點，費城半導體大漲逾7%，標普上漲3.26%，創下3月初以來最高點。大型科技股表現亦不俗，Meta飆漲7.92%、蘋果狂升6.31%、Alphabet上漲3.74%、微軟上漲2.40%；亞馬遜飆升8.07%、特斯拉勁揚6.75%、輝達大漲5.44%。台積電ADR收盤猛漲5.93%，收在186.98美元。

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