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傳輝達在高雄設AI實驗室 高市府率9家新創爭取國家級AI算力資源

2025/05/13 09:11

高市府助攻新創，成功爭取大A+計畫Taipei-1算力資源，推動AI應用落地。（經發局提供）高市府助攻新創，成功爭取大A+計畫Taipei-1算力資源，推動AI應用落地。（經發局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕外傳輝達（NVIDIA）將在高雄設立一座AI實驗室，為推動AI應用實質落地，高市經發局成功輔導9家新創團隊，爭取到經濟部大A+計畫提供的Taipei-1超級電腦運算資源，以AI技術研發與應用，對接大型工業、製造業及石化產業等領域，協助傳產智慧升級。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於近日來台，外傳輝達首座海外總部可能落腳台北市，而高雄市則將設立一座AI實驗室，作為南部研發基地；對此，高市經發局強調尊重輝達布局，未予證實。

高市經發局長廖泰翔表示，今年以AI為核心主題，透過「建構亞灣創新生態系計畫」，由市府攜手產業加速器StarFab、高雄在地專業算力管理調度團隊「數位無限」，以AI模型訓練研發為主要領域，組隊向經濟部申請Taipei-1超級電腦資源，最終共有9家新創成功取得DGX運算資源。

「Taipei-1」是經濟部推動「領航企業研發深耕計畫」（簡稱大A+計畫），吸引國際級大廠來台設立研發中心，由NVIDIA投資布局前瞻AI技術研發、建置AI超級電腦 「Taipei-1」，是全台唯一進入全球前50大的AI超級電腦，設置於高雄亞灣區，展現高雄在AI產業發展的關鍵地位。

這次成功取得算力的新創團隊，包括：詠鋐智能、十論科技、宇見智能、杰倫智能、方陣聯合、迪威智能、洞視科技、摩絡人工智慧及聯覺科技。

廖泰翔指出，高雄產業多元，適合推動AI應用落地。這次成功率隊爭取到Taipei-1算力資源導入，不只是科技加持，更是產業落地AI應用的重要契機。從ESG、石化、金屬、半導體到傳統紡織，根據企業需求與痛點導入智慧應用解決方案，以AI創新技術實際優化營運量能。

高雄經發局近年透過「建構亞灣創新生態系計畫」，成為產業與新創之間的橋梁，提供驗證場域與政府支援，幫助新創打進供應鏈拿下訂單，目前已有近70家企業與新創投入，促成後續合作與募資金額超過2億元。

詠鋐智能執行長謝宗震強調，運用自主研發的AI演算法，開發出能源最佳化系統，協助中鋼碳素針對高耗能鍋爐導入AI改造，節能效率最高達34%。此次取得Taipei-1算力資源，將用於訓練生成式AI多模態模型，整合圖像與感測數據，提升系統準確度與彈性，可廣泛應用於能源、石化、鋼鐵等重工業，特別是在石化廠危險區域的工安防護。

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