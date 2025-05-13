美中達成協議 川普暗示：北京同意取消稀土出口管制

美國總統川普（Donald Trump）。（美聯社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國與中國上週末在瑞士日內瓦進行貿易談判，會後發佈聯合聲明同步調降關稅，美國總統川普（Donald Trump）週一（12日）在白宮宣佈緩和與北京的貿易戰，並表示，中國已同意取消對美國進口的非關稅壁壘，這代表著如果談判取得進展，中國可能會做出更大的讓步。

《彭博》報導，川普表示，中國將暫停並取消所有非貨幣壁壘，他們已經同意這樣做。川普的言論表明，北京可能願意取消那些使外國在中國投資變得相當複雜的大量法規、出口限制和所有權規定。

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川普並未透露中方在閉門會議中同意移除哪些障礙的具體細節，也坦言，未來的討論只會更加複雜。川普補充，這得花一點時間，這不是一件容易的事。

在激烈關稅戰爆發，兩國進行首次公開談判後，中方代表與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表格里爾（Jamieson Greer）達成的協議僅稱，兩國將暫時降低關稅，以便有更多時間進行談判。

中國在聯合聲明中表示，將暫停或取消4月2日川普宣佈大規模關稅以來，對美國實施的非關稅反制措施，這裡所指的包括北京將7種稀土元素納入出口管制清單的措施。取消這些限制是華府減輕多個產業壓力的首要任務。

整體來看，美國隊大多數中國進口商品徵收的145％總關稅，將在5月14日之前降至30％，而中國對美徵收的125％關稅，則會降至10％。這次的調降不適用於美國對所有貿易夥伴徵收的產業關稅，也不適用於川普首任政府時期對中國徵收的關稅。

川普也透露，預計將與中國國家主席習近平進行會談，時間點「可能在本週末」。川普表示，日內瓦的會談非常友好，雙方關係非常好，美方不想傷害中國，中國已經受到了非常嚴重的傷害。

不過，川普也做出警告，如果未來90天的談判未能達成協議，關稅仍可能超過30％，達到「大幅提升」的水位。但川普補充，美國不會再次將對中關稅總額提高至145％。

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