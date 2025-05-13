美對中國關稅90天後「回到145％」？川普親自解答

美國與中國昨（12）日宣布大幅降低關稅稅率90天。（歐新）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國與中國昨（12）日宣布大幅降低關稅稅率90天，雙方暫時休兵。美國總統川普對記者提問表示，若90天大限到期後，美中仍未達成「長期協議」陷入僵局，美國對中國課徵的關稅稅率不會再回到145％，但會再「大幅增加」，強調他預期雙方將最終達成協議。

綜合外媒報導，美中昨日宣布互對等關稅稅率90天，美國對中國進口產品課徵的145%關稅調降至30%，中國亦調降對美關稅至10%。

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川普透露中國已同意全面開放市場、取消美國企業在華經營所面臨的非貨幣性貿易障礙。不過他並未說明兩國談判的更多細節，但評論這「或許是最重要的事」。

川普被問及，如果90天期限到期後，美中雙方磋商失敗、仍未達成長期協議，美國對中國商品課徵的關稅會否恢復至145％？

川普回答，如果接下來美中額外談判不成功，關稅可能會大幅度增加（go up substantially higher），但他不認為關稅會回到145%，會達成協議，因為在這個水平上存在經濟脫鉤。

他補充說，他認為華盛頓和北京將達成協議，並表示，他或許會在本週末與中國國家主席習近平通話。

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