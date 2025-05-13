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美中關稅大調降90天！一次看談判「3大關鍵問題」

2025/05/13 09:39

美國與中國宣布達成貿易協議。（法新社資料照）美國與中國宣布達成貿易協議。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國與中國宣布達成貿易協議，雙方將大幅撤回先前加徵的大部分關稅與對抗手段，不過雙方是暫停貿易矛盾，路透社對此整理3大關鍵。

根據《路透社》報導，雙方最大的讓步是各降關稅，不過，在4月2日前實施的關稅仍將保留，包括川普第1任期的舊關稅，以及其他的貿易限制手段，例如取消「低價包裹免關稅政策」，似乎沒有恢復，從中國大陸的低價包裹還是會被課關稅，這將大幅影響小商品的流通量。

雙方關稅下調的並不均衡，而且並未歸零

美國同意調整或取消3項行政命令，也就是對中國進口商品徵收115%的關稅。

華盛頓同意將所謂的「解放日」關稅，從34%降至10%，為期90天，並取消所有在關稅報復升級過程中所加徵的關稅。

中國也採取對應降級措施，取消自4月2日以來加徵的關稅，但保留10%的稅率，使目前稅率維持在10%。

不過，由於早在4月2日前，美國就對中國實施關稅，包括今年2月與3月以芬太尼為理由，加徵了兩輪關稅後，中國商品仍面臨約30%的美國關稅。

此外，電動車、鋼鐵和鋁等中國產品仍將面臨過去幾年徵收的單獨關稅。

部分非關稅壁壘暫緩

中國承諾，自4月2日以來針對美國所實施的非關稅反制措施將予以撤銷，但其中部分措施如何撤回尚不清楚。

作為4月報復行動的一部分，中國將稀土列入出口管制清單，對美國化學公司杜邦（DuPont）在華業務啟動反傾銷調查，並將部分美國國防與科技公司列入黑名單。

協議的措辭表明，這些企業將從黑名單中移除，意味著它們將恢復與中國的貿易與投資往來，且反傾銷調查也將中止。

但聲明僅提及「4月2日之後」實施的反制措施將予撤銷，因此3月被列入黑名單的十多家公司與2月針對Google啟動的反傾銷調查不在撤銷範圍內。

對此杜邦公司的發言人表示：「我們繼續透過常規管道與中國國家市場監督管理總局保持聯繫。」

稀土的問題並未釐清

就稀土問題來說，因為中國的出口管制措施是針對所有國家，而非特定針對美國，因此尚不明確是否符合此次協議中針對「美國專屬反制措施」的撤回條件。

中國商務部最初的公告中並未提及美國，而該公告要求所有出口商在出口7種稀土前，須申請許可證。

上月《路透》報導，由於貿易戰，美國企業可能需要面對漫長且結果未定的許可申請過程。

中國商務部此尚未回應，外交部發言人只表示「相關問題請參閱協議文本」。

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