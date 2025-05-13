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匯損壓力大！台灣6大壽險4月爆虧187億元 5月恐更慘

2025/05/13 08:51

新台幣升值導致原本持有大批美債等海外資產的壽險業，帳面上出現嚴重匯兌損失，成為嚴重受災戶。（路透）新台幣升值導致原本持有大批美債等海外資產的壽險業，帳面上出現嚴重匯兌損失，成為嚴重受災戶。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新台幣升值導致原本持有大批美債等海外資產的壽險業，帳面上出現嚴重匯兌損失，成為嚴重受災戶，根據統計，國內6大壽險業者4月獲利相當慘烈，合計稅後淨損187.76億元，逆轉1至3月每個月都獲利的狀況，市場預計，有鑑於新台幣在5月初暴力升值6%，壽險業者的匯損會更加嚴重。

壽險公司五月虧損，以南山人壽單月虧損90.89億元最多。台灣6大壽險業者累計前4個月稅後純益，下滑至397.38億元，甚至少於前2個月累計稅後純益408億元，等於3、4月「做白工」，獲利全部吐回去。市場預計，有鑑於新台幣在5月持續升值，屆時壽險業者的匯損可能會更加嚴重。

台灣6大壽險業者為國泰、富邦、南山、新光、台灣和凱基人壽，其中僅凱基人壽獲利，賺4.31億元，其他5家業者都虧錢，分別為：台灣人壽虧13.22億元、富邦人壽虧24.1億元、國泰人壽4月虧25.7億元、新光人壽虧38.16億元，南山人壽虧90.9億元則是最多。

南山人壽表示，單月虧損主要是受到美國對關稅政策議題及投資市場波動影響，以及新台幣兌美元匯率急升不利匯兌損益。但也強調，公司清償能力高於法令規定，資金流動性無虞。惟台幣短期波動幅度劇烈的情況較為罕見，壽險業的資產配置為長期的考量，本公司將持續關注金融巿場變化，透過資產配置分散風險，在風險可控下保持彈性，依據市場狀況動態調整投資及避險策略，維持穩定之財務狀況。

新光金則指出，子公司新光人壽4月虧38.16億元，主要是因為4月台幣升值1.165元導致匯兌損失，但新壽在採用外匯價格變動準備金新制之下，匯兌損失得以外匯價格變動準備金充抵降低衝擊，另外4月市場震盪加劇也影響投資獲利，但目前新壽的股票部位相對低，且帳上現金充足，將隨時關注市場變化，等待適當時機布局。

國泰金指出，子公司國泰人壽虧損主要反映新台幣4月強升3.6%，導致避險成本較高，指出4月初川普公布對等關稅內容超出市場預期，引發金融市場劇烈動盪，美元指數則跌破100價位，創近3年來低位，並推升非美貨幣表現，台幣兌美元單月大幅升值3.6%，致避險成本提高，不過影響可控。國壽指出，今年已預先拉高避險比例、調整替代避險配置，以審慎因應外匯波動風險。

富邦金說明，子公司富邦人壽4月虧損，主要受到美國關稅政策影響，使全球金融市場產生劇烈變化，尤其4月新台幣強升，產生兌換損失。為因應金融市場波動，富邦人壽已透過提高傳統避險及一籃子避險比重，緩和匯率波動對損益影響。

中信金指出，子公司台灣人壽4月虧損，受到美元兌新台幣重貶影響，產生較大匯兌損失，但保險核心業務動能穩健，總保費收入較去年同期達雙位數成長，只是美元今年以來貶值2.3%，且2024年趁勢掌握台美股市上揚機會處分投資部位，資本利得基期較高，導致稅後獲利較去年同期下滑。

凱基人壽是6家壽險中在4月唯一獲利的公司，凱基金表示，子公司凱基人壽今年保單銷售動能維持強勁，今年前4月累計新契約保費收入較去年同期成長超過6成，另在投資方面，雖然4月份投資市場波動劇烈，然凱基人壽秉持穩健投資策略，4月稅後獲利4.31億元，今年前4月累計稅後獲利達66.07億元，維持穩健的營運表現。

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