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關稅消息兩樣情！美股高歌狂歡、為何美債卻拒絕慶祝？

2025/05/13 11:05

儘管美中貿易戰出現暫時降溫跡象，但美國股市和債市對此反應分歧，呈現兩樣情。（彭博）儘管美中貿易戰出現暫時降溫跡象，但美國股市和債市對此反應分歧，呈現兩樣情。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管美中貿易戰出現暫時降溫跡象，但美國股市和債市對此反應分歧，呈現兩樣情，美股因關稅暫緩而持續反彈，標普500指數回到4月關稅波動前的水準，但債市則仍深受4月關稅衝擊，顯示投資人對未來的不確定性保持警惕。

《巴隆周刊》（Barron‘s）報導，自美國總統川普宣布暫緩報復性關稅以來，標普500指數在過去22個交易日中有15日上漲，目前已回到4月關稅波動前的水準。

與此同時，債券市場反應則較為保守。10年期美國公債殖利率上週降至4.374%，雖低於4月高點4.492%，但仍高於公告關稅前的4.156%，以及3月平均的4.276%。美國公債殖利率走高顯示債市投資人要求更高的風險溢價，這種需求反映了政策不確定性的升高。

這可從10年期美國公債期限溢價看出，該指標為0.69%，接近4月的高點0.84%與0.78%，遠高於3月平均的0.37%。

凱投宏觀（Capital Economics）亞太區市場主管馬修斯（Thomas Mathews）指出，美國公債市場尚未完全從4月的衝擊中恢復，並表示：「風險溢價可能需要一段時間才能完全消失，其根源不僅來自關稅本身，更在於關稅宣布與實施方式的不可預測性。」

此外，期限溢價上升也可能反映市場對美國財政穩定性的擔憂，特別是在潛在減稅政策對預算造成衝擊的背景下。白宮對聯準會利率政策的批評，也可能加劇這種影響。

摩根大通全球利率策略主管貝利（Jay Barry）基於上述風險，已將10年期美債殖利率的預測低點由3.65%上調至3.9%，並維持年底4%的基線預估，與瑞銀（UBS）看法一致。凱投宏觀則預測到了今年底，美國10年期公債殖利率將達4.5%。

分析指出，若10年期殖利率能穩定落在4%至4.1%區間，並跌破50日與200日移動平均線（分別為4.27%與4.22%），市場信心才可能明顯回穩。不過，若殖利率再度跌至3.8%區間，恐引發新一波對經濟衰退的憂慮。

整體而言，美國公債市場在政策風險未明之前，仍將保持審慎步調，與股市相對樂觀的氣氛形成明顯對比。

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