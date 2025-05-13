巴菲特對金錢看法 與中產階級大不同

巴菲特認為，賺錢需要轉變個人的理財觀念。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據《富比士》富豪榜，巴菲特的身價達1500億美元（約新台幣4.56兆元），對於他如何積累財富，有何賺錢妙招，市場總是興趣盎然。對此，GoBankingRates網站報導，巴菲特表示，賺錢需要轉變個人的理財觀念。

近期Brothers Invests在YouTube發布了一段影片，解釋了巴菲特的金錢觀與典型的中產階級思維有何不同。據報導，中產階級或許將金錢視為改善生活、償還債務和帳單的途徑。但富人則將現金是為創造更多現金、積累世代財富的途徑。

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富人通過投資和創造被動收入，將自己的財富不斷的倍增。

影片指出，試圖通過購買昂貴物品來彰顯地位，可能會讓人陷入追逐財富的循環。相反，巴菲特不會用錢購買奢侈品或炫耀自己的財富，一生致力於以能夠創造更多財富的方式進行投資。

談到商業，巴菲特注重創造價值，而非僅僅賺錢，並且從長遠來看更具可持續性。許多富人從商業投資中獲得的不僅僅是金錢，他們也尋求獲得個人成就感。

2024年巴菲特接受《CNBC》採訪時表示，「如果你在生活中很幸運，那就確保其他人也很幸運」。巴菲特將人際關係置於金錢之上，這使得他的生活比那些只專注於積累財富的人更加充實。

巴菲特強調，持續學習的重要性，這有助於培養成長型思維模式，拓展知識面。富人不會把所有的錢都花在豪車和電子產品上，而是用錢來投資自己。

此外，長期收益比眼前滿足更有價值，隨著時間推移而增值的投資，而不是那些一旦購買就會貶值的商品，因為創造財富是一場持久戰。

但中產階級可能專注於購買新潮時尚的商品，或者將金錢作為炫耀的工具。

巴菲特強調「低買並持有」的重要性。這意味著，投資者應該在股價低迷時買入，並持有相當長一段時間，以獲得最大的增長潛力。對於想要積累財富的人來說，堅持不懈是關鍵。

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