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高興太早 ? 美中互降關稅未談這「2重大問題」 其中1個是關鍵

2025/05/13 09:17

市場認為，美中互降關稅，卻漏了「1關鍵」。（法新社）市場認為，美中互降關稅，卻漏了「1關鍵」。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中發布聯合聲明相互下調關稅至3%及10%，激勵市場氣氛重振。不過，一位了解會談情況的消息人士告訴《路透》，美中聯合聲明中沒有提及「小額豁免」電子商務包裹這1問題，也「漏了1關鍵」，就是關於人民幣匯率問題。

港媒指出，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）透露，在會談期間，雙邊並未討論人民幣匯率等問題。《彭博社》表示，這個話題對川普而言，格外敏感。

《路透》報導，此次中美貿易協議並未恢復美國對來自中國的低價值包裹的「最低限度」關稅豁免，但仍為 Shein 和 Temu 等線上零售商提供了調整業務的窗口。

對此，貿易專家們表示，該政策的前景現在還不明朗。跨境數據提供商Hurricane Modular Commerce的聯合創始人帕爾默（Martin Palmer）說，小額豁免政策（問題）根本不明確。

帕爾默補充道，邏輯上說，如果你削減了其他所有產品的關稅，那麼它就應該映射到小額豁免，因為這在從中國進口到美國的商品中占有相當大的比重。

將低價格產品從中國工廠免稅運往美國消費者手中，曾幫助在線零售商Temu和Shein在美國大受歡迎，但在5月2日時，美國川普政府終止了允許從中國大陸和香港網上訂購的價值低於800美元的包裹免稅進入美國的「小額豁免」政策。美國對此類包裹徵收120%的關稅。

據報導，中美關稅政策大逆轉，推動人民幣、美元匯價齊升，其中在岸人民幣升值至近半年高位、日内升0.3%、美匯指數也日内升1.34%。

美中12日宣布互相大幅調降關稅，但貝森特透露，在會談期間，雙邊並未涉及匯率問題。

據報導，對於川普而言，人民幣一直是敏感話題，他多次指控北京削弱其貨幣以促進出口。隨著華府與北京之間針鋒相對的關稅戰於4月升級，中國中央銀行最近放鬆了對於人民幣的管制。

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