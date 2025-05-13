川普喊「買票」效應！標普21天飆約17%，創2屆任期內之最（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普在4月9日宣布「重大買進機會」後，美股迎來反彈，在川普2次喊買股效應下，標普500指數累計漲幅接近17%，以21天基準計算，這是標普500指數在川普2屆任期內創下最大漲幅。

外媒報導，週一，中美日內瓦經貿會談聯合聲明，美國和中國宣佈暫時削減關稅，週一美股4大指數全面勁揚，標普500指數終場漲3.26%，統計川普4月9日宣稱「重大買入機會」以來，累計漲幅達到將近17%。

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根據彭博社彙編數據，這是標普500指數在川普2屆總統任期內創下最大漲幅，此數據不包括疫情時期的反彈。

回顧過去幾個月的股市變化，川普的言論對市場的影響非常大。在4月初，根據央視新聞，美國實施10%普遍關稅以及對汽車、鋼鐵和鋁材等特定行業的關稅措施，導致標普500指數自2月高峰，一度跌近19%。

隨後，在川普4月9日表示「現在是買入的好時機」後（幾個小時後，他暫停了部分關稅），美股在4月反彈逾16%。

但川普的「喊買」並沒有止步於此。川普在5月8日再次強調，如果貿易協議與減稅相結合能夠取得成果，「你最好現在就出去買股票。」演講後，美股實現兩2漲，標普當日收漲0.58%。

不過目前，市場對美股走勢看法不一，BNY Mellon宏觀策略師Geoffrey Yu認為，我們懷疑市場會忘記4月發生的事，但最壞情況的可能性現在已經成為遙遠的記憶，人們將據此進行資產配置。

而摩根士丹利策略師Wilson警告，美國股市尚未安全無虞。

有「華爾街最準分析師」之稱的美銀分析師Hartnett預計，市場將在貿易協議公佈後"買預期、賣事實"。

Singular Bank策略主管Scholtes亦警告，即使中美達成協議，美股也不太可能很快重返歷史高點。貿易不確定性已對企業造成實質損害，投資者應保持謹慎立場。

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