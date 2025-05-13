出售巴拿馬港口違法告吹？長和終於開口這麼說

有關出售巴拿馬等港口業務，長江和記聲明：「此交易絕不可能在任何不合法或不合規的情況下進行。」（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕針對包括巴拿馬運河等43座港口業務，全數出售給貝萊德集團，引發中國強烈抨擊，並遭調查乙事，對此，長江和記週一（12日）發佈公告，稱原本計劃在5月22日股東大會上講述港口交易的情況，但鑑於近日不斷有股東和媒體查詢，長江和記特此聲明：「此交易絕不可能在任何不合法或不合規的情況下進行。」

長和公告稱，有關條文已於2025年3月4日的公告中說明：“交易之完成取決於一系列條件的達成，包括法律和監管部門之同意及批准、不存在違法或法律禁止的情況、獲得公司股東的必要批准以及最終文件中約定的其他適當及常規條件。”

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外媒報導，長和總部位於香港的跨國企業集團由現年96歲的李嘉誠控制，該集團於今年3月宣佈將分布在23個國家的43座港口業務，全數出售給美國貝萊德集團（BlackRock）牽頭的投資團隊，其中包括位於巴拿馬運河兩端的關鍵資產。

該交易因巴拿馬運河的戰略重要性、美中地緣政治博弈等因素而倍受全球關注。

美國總統川普出於對美國「經濟安全需要」的考慮，多次表達了要收回巴拿馬運河的主張，且不排除使用武力。他指出，美國把運河交給巴拿馬，沒有交給中共，現在美國要收回它。

另，交易對中共「一帶一路」全球戰略造成沉重打擊，遭到中共的強烈抨擊。4月底，中國國家市場監督管理總局稱，相關各方不要繞過針對該交易的反壟斷調查。

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