美中關稅休兵！7巨頭狂歡，市值暴增逾25兆（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國和中國同意暫停對彼此商品徵收大部分關稅後，7巨頭狂歡，1日市值增加了8375億美元（約新台幣25.38兆）。這是7巨頭自4月9日以來最大規模的集體反彈。

CNBC報導，由於世界兩大經濟體之間的貿易緊張局勢有可能擾亂供應鏈，並損害一些美國最大的企業，半導體公司和智慧型手機製造商等科技股受到沉重打擊。

請繼續往下閱讀...

但上週末中美談判達成暫時暫停「互惠」關稅的協議後，投資人鬆了一口氣。

在美國，輝達在向中國出口晶片方面仍面臨多項限制，週一股價上漲約5%，而AMD也上漲了約5%、博通上漲約6%。

半導體供應鏈上的其他公司股價也出現上漲，邁威爾股價飆升8%、台積電ADR漲約6%。

上個月，半導體和一些電子產品獲得了川普總統互惠關稅的豁免，但美國表示，豁免只是暫時的，這些產品仍可能需要繳納特殊關稅。

投資人一直擔心這對主要科技股的影響，尤其是蘋果和亞馬遜等在中國有業務的科技股，它們的股價今年一直承受壓力。

蘋果90%的iPhone仍在中國生產，蘋果在本月的財報報告中表示，預計關稅將導致本季成本增加9億美元（約新台幣272.79億元），週一蘋果股價上漲約6%。

亞馬遜週一上漲了8%。亞馬遜上的許多賣家都依賴中國產品。

韋德布希證券全球技術研究主管丹尼爾艾夫斯 （Daniel Ives）表示，隨著中美明顯加速達成更廣泛協議，我們相信市場和科技股將在2025年創下新高，因為投資者可能會關注未來幾個月貿易談判的下一步行動。

我們認為，週一對於多頭來說是1個巨大的勝利，也是本週末之後最好的情況。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法