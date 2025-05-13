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美中貿易降溫 美股收盤大幅收紅、台積電ADR勁揚5.93％

2025/05/13 07:02

受到美中貿易戰急遽降溫影響，美國華爾街股市主要指數12日終場大幅收高，道瓊上漲逾1160點。（路透）受到美中貿易戰急遽降溫影響，美國華爾街股市主要指數12日終場大幅收高，道瓊上漲逾1160點。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易團隊在瑞士日內瓦談判後達成共識，將目前關稅稅率各自調降115％，受到美中貿易戰急遽降溫影響，美國華爾街股市主要指數12日終場大幅收高。

綜合媒體報導，華爾街股市主要指數12日收盤均大幅上漲，道瓊上漲逾1160點，費城半導體大漲逾7%，標普上漲3.26%，創下3月初以來最高點。大型科技股表現亦不俗，Meta飆漲7.92%、蘋果狂升6.31%、Alphabet上漲3.74%、微軟上漲2.40%；亞馬遜飆升8.07%、特斯拉勁揚6.75%、輝達大漲5.44%。台積電ADR收盤猛漲5.93%，收在186.98美元。

本週關鍵通膨數據即將出爐，美國4月消費者物價指數（CPI）報告預計於13日公布，而零售銷售數據與生產者物價指數（PPI）則將於15日公布，市場將首度感受到川普新關稅政策對物價的初步衝擊，投資人正等待觀察。

道瓊工業指數大漲1160.72點或2.81%，收42410.10點。

標準普爾500指數勁揚184.28點或3.26%，收5844.19點。

那斯達克指數大漲779.42點或4.35%，收18708.34點。

費城半導體指數勁揚314.43點或7.04%，收4780.93點。

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