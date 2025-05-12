貿易戰降溫 中國網民譏川普不正常、美國人善變

一位名叫Qijie的用戶在中國社交媒體平台微博上寫道：「我只是擔心川普隨時可能改變主意，畢竟他不正常。」（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透報導，週一（12日）美國和中國達成的關稅協議在中國社交媒體上引發質疑，而官方媒體評論則對此消息表示歡迎。

美國財政部長貝森特在日內瓦與中國官員會談後表示，雙方已同意暫停90天關稅，並將降低115個百分點以上。

請繼續往下閱讀...

一位名叫Qijie的用戶在中國社交媒體平台微博上寫道：「我只是擔心川普隨時可能改變主意，畢竟他不正常。」

另一位名叫吳（Wu）的用戶說：「那些美國人，尤其是那個傻瓜川普，根本就不值得信任！要小心他們的善變。」這兩個貼文都獲得了數千個讚。

在中國官方媒體對今日美中協議表示讚揚的同時，中央電視台的一篇評論文章稱，中美在日內瓦的會晤「平衡且對雙方都有利」。

騰訊微信社交媒體平台稱：會談氣氛坦誠、深入、建設性，取得了實質性進展，達成了重要共識。

中國評論員、前官方報紙《環球時報》主編胡錫進在微信帳戶上表示，中美兩國發表的聯合聲明具有歷史意義。

自今年1月上任以來，美國總統川普已將美國進口商對中國商品徵收的關稅提高至145%，此外，他還在第一任期內對許多中國商品徵收了關稅，拜登政府也徵收了關稅。作為回應，中國對一些對美國武器和電子消費品製造商至關重要的稀土元素實施出口限制，並將美國商品的關稅提高至125%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法