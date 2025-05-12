時隔11年APEC召開人力部長會議 勞長洪申翰交流跨國勞動力政策

時隔11年，APEC再度召開人力部長會議，勞動部長洪申翰率團交流跨國勞動力政策，並於大會致詞。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕時隔11年，第七屆亞太經濟合作（APEC）人力資源發展部長會議，今（12）日於韓國濟州島召開，我國由勞動部部長洪申翰率團出席。勞動部表示，值此跨國勞動力政策在國內受到高度關注之際，此次鎖定跨國技術人力、海外引進模式等議題，與APEC重要經濟體進行深入政策經驗交流，作為臺灣下階段政策變革的重要參考。

勞動部指出，此次的人力部長會議，首場次以「具彈性及活力的勞動市場」為主題進行討論，洪申翰指出，人工智慧、數位化與自動化正改寫工作的基本型態，也使非典型工作、零工經濟平台迅速興起。面對勞動彈性化趨勢，政府必須以政策跟制度，兼顧彈性與安全，建構更具包容性與韌性的安全勞動市場。

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在第二場次「未來工作與積極的勞動市場政策」主題討論中，洪申翰表示，少子女化、高齡化與性別偏見給予勞動政策更大的挑戰，特別是在未來充滿不確定性的國際貿易環境中，女性與中高齡勞工在就業市場必然越來越重要。也必須以更具彈性與包容性的制度，打造女性與中高齡勞工友善的工作職場。

洪申翰強調，此次代表出席睽違多年的人力部長會議，可借鑒國際經驗面對全球勞動市場劇變與挑戰。更可讓臺灣的勞動與人力資源政策，接軌國際進步經驗，打開改革的契機。

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