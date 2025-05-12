4月逢低抄底！廣達董娘、緯創董事長鉅資增持自家股票

緯創董事長林憲銘（右起）4月增持530張自家股票，總經理林建勳設質700張。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕台灣4月清明連假期間適逢美國首次公布對等關稅措施，假期結束之後重創台股表現，特別是AI伺服器代工族群遭到血洗，不過，根據最新公開數據顯示，緯創（3231）董座林憲銘、廣達（2382）董娘何莎都在4月砸下鉅資逢低進場，加碼力挺自家股票。

根據公開資訊觀測站資料顯示，廣達董事長林百里夫人何莎4月增持自家股票6629張，若以證交所統計的4月平均收盤價224.18元計算，何莎共計砸下14.86億元力挺公司股價表現，總持股數增加至1萬7786張506股，另外還有4萬張的信託股數。

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此外，緯創董事長林憲銘也不約而同在4月加碼持有自家股票，總計增加530張，若以證交所統計的4月平均收盤價97.16元計算，林此次斥資5149萬4800元提振股價士氣，且總經理林建勳雖然4月賣出30張持股，但也同時設質700張。

儘管4月遭遇美國對等關稅風波重創台股士氣，廣達、緯創月線仍然走堅收紅，並且受到三大法人同步買超，其中，廣達4月股價收在238.5元，單月上漲6.23%，外資區間買超張數為1萬9106張，投信買超1萬6306張，自營商買超2689張，三大法人合計買超3萬8101張。

緯創方面，4月股價收在101.5元，單月上漲6.5%，外資區間買超張數為350張，投信買超2萬2988張，自營商買超6236張，三大法人合計買超2萬9574張。

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