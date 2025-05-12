美與24國貿易協商 與日談判因25％汽車關稅觸礁

日本已與美國進行兩輪關稅談判，但沒有太多進展，主要因為日本尋求輸美汽車豁免25%關稅，但美方不願讓步。圖左至右依序為美國商務部長盧特尼克、財長貝森特、日本經濟再生大臣赤澤亮正（Ryosei Akazawa）。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中貿易團隊在瑞士日內瓦進行談判後達成共識，將大幅削減對彼此的高額關稅，為期90天，並繼續就經貿議題進行磋商。而針對其他貿易夥伴的協商，白宮國家經濟會議（NEC）主席哈塞特表示，與約24個國家洽談的協議，將以美國與英國5月8日達成的貿易協議為藍圖。

哈塞特5月11日接受《福斯新聞》節目訪問表示，商務部長盧特尼克已向他簡報與貿易代表格里爾正在推動的約24項協議，它們看起來都有點像美國與英國的協議，但每項協議都是量身打造的，各有不同，因為每個國家「對我們做錯的事情不一樣，在意的事情也有所不同」。

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哈塞特指出，每個國家都想儘快談成協議，有些協議已經非常接近最後階段，美國在接下來幾週，甚至從本週起就將宣布更多協議；不過，最終仍要由川普決定「他是否喜歡這筆協議」。

盧特尼克5月11日接受美國《有線電視新聞網》（CNN）節目訪問表示，對進口產品徵收10%基本關稅的政策，將在可預見的未來繼續實施，呼應川普上週稱「10%關稅是地板價」的說法，並說美國消費者不會承擔關稅帶來的額外成本，企業和他國政府將為此買單。

日本已與美國進行兩輪關稅談判，但沒有太多進展，主要因為日本尋求輸美汽車豁免25%關稅，但美方不願讓步，更批評日本在汽車和白米等領域設立非關稅壁壘。日本將尋求在本月稍後與美國展開第三輪協商。

日本首相石破茂5月11日日在《富士電視台》節目中，就美國與英國達成貿易協議，將針對包括汽車在內的產品徵收10%關稅表示，這是一種模式，但「我們要的是徹底撤銷全部關稅，並不是說10%關稅就可以接受」。

石破茂並暗示，日本將以增加美國玉米進口，作為與美國協商的選項之一，但強調不會為了要美國降低汽車關稅而犧牲日本農業。知情人士透露，日本也可能提議在造船方面提供美國技術合作。

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