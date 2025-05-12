攏是假！歹徒佯稱是金管會官員 民眾小心勿受騙

有不肖人士假冒金管會或銀行局人員名義，試圖進行詐騙，金管會呼籲民眾小心。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕國內詐騙猖獗，歹徒各種伎倆騙術不斷翻新！金管會今天（十二日）表示，近期已接獲民眾反映，有不肖人士假冒金管會或銀行局人員名義，試圖進行詐騙；金管會強調，有三個「不會」，請民眾小心查證，避免上當受騙。

這三個「不會」分別是：不會主動聯繫民眾、不會管制或凍結民眾的帳戶、也不會要求民眾匯款或繳納任何款項。

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金管會官員指出，接獲民眾反映，有歹徒打著金管會或銀行局的名義，以電話與民眾聯繫，謊稱民眾之銀行帳戶有異常交易，已「遭列管為人頭帳戶」，或「帳戶已遭凍結」，並宣稱可協助處理。

對此，金管會及銀行局說明，並沒有民眾帳戶往來紀錄，更不會對帳戶進行管制或凍結」強調詐騙手段不斷翻新，民眾務必小心查證，避免受騙。

「金管會的職掌，是制定金融政策法規及監督管理金融機構，」不會直接涉入民眾的金融交易，也沒有民眾的帳戶往來情形等資料；換言之，金管會「不會」以電話、Line、簡訊、公文信函或其他方式與民眾聯繫處理銀行帳戶問題，更無權管制或凍結民眾帳戶。

尤其，金管會及銀行局也不會以任何理由，要求民眾繳交保證金、安全金、稅款或擔保款項等。

倘若，收到以金管會或銀行局名義聯繫的電話、訊息或文件，包括：宣稱帳戶遭管制或凍結，或要求匯款或繳付款項，請不要恐慌，可撥打金管會電話（02）8968-0899或銀行局電話（02）8968-9999查詢，亦可撥打內政部警政署「165」反詐騙諮詢專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法。

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