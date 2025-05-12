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韓媒：三星代工能力令人懷疑 收入落後台積電逾2千億元恐擴大

2025/05/12 19:32

比較2025年第1季的營收，台積電比三星半導體部門高出70億美元（台幣2126億元），凸顯其製造能力的旺盛。（路透）比較2025年第1季的營收，台積電比三星半導體部門高出70億美元（台幣2126億元），凸顯其製造能力的旺盛。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒sammobile周一報導，三星晶圓代工希望縮小與全球最大晶片代工廠商台積電的差距，但差距卻不斷擴大，使人們對三星的代工雄心產生懷疑。比較2025年第1季的營收，台積電比三星半導體部門高出70億美元（台幣2126億元），凸顯其製造能力的旺盛。

三星電子今年第一季半導體部門的獲利成長9%，但與去年同期相比卻下降17%。

相反地，台積電公佈第一季獲利為264億美元，較去年同期大幅成長42%。鑑於三星的營收為169.7億美元，僅一個季度，兩家競爭對手的獲利差距就明顯超過70億美元。

三星坦承半導體部門面臨的挑戰，強調季節性需求疲軟和利用率停滯導致獲利結果不佳。

台積電預測2025年第2季的收入將有所增加，這可能意味著台積電與三星兩公司之間70億美元的收入差距，可能會在今年稍後進一步擴大，因為三星的半導體部門目前仍在尋求擺脫所面臨的諸多挑戰的方法。

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