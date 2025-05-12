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遠傳4月EPS 0.29元 前4月EPS 1.19元

2025/05/12 19:53

遠傳總經理井琪。（記者王憶紅攝）遠傳總經理井琪。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳電信（4904）4月營收85.68億元，年成長5.6%，稅後淨利達10.58億元，年成長率10.9%，連續3個月達雙位數成長，每股盈餘（EPS）為0.29元。累計前4月，營收346.1億元，年成長2.2%，稅後淨利42.99億元，年成長10.4%，每股盈餘（EPS） 1.19元。

遠傳表示，4月營收成長除了受益於遠亞合併綜效、用戶持續升級5G，消費者預期關稅牽動漲價心理也帶動了iPhone商品銷售，

遠傳指出，4月份月租型用戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User, ARPU）年成長率達2.1%、月租型用戶5G滲透率達44.5%，帶動整體行動服務營收年增2.1%，站上51.13億元，達成自2021年3月以來連續50個月正成長的里程碑。

在個人數位服務方面，遠傳表示，「遠傳守護網」服務、手機保險等多項業務均維持亮眼的雙位數年成長率，穩健挹注營收，且積極透過策略投資、跨界合作拓展多元數位服務，包含攜手音訊串流平台Spotify推出遠傳用戶獨享4個月免費暢聽方案；與中國信託產險推出旅遊保險一站式投保流程，也策略投資全台最大專業服務媒合平台「PRO360達人網」。

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