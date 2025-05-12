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2鋼鐵人遭投信大清倉！這檔最慘連11砍 苦吞賣超第1

2025/05/12 19:26

2鋼鐵人遭投信大清倉！大成鋼最慘連11砍，苦吞賣超第1（路透）2鋼鐵人遭投信大清倉！大成鋼最慘連11砍，苦吞賣超第1（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投信連3買，週一再買超24.56億元，不過，卻對2鋼鐵持續下毒手，其中又以大成鋼最慘，已連11砍，週一再賣超4727張，苦吞賣超第1，雖然投信下重手，所幸外資出手相挺，反手買超2098張，在內外資對作，今股價不跌反漲，終場上漲1.03%，收39.35元，成交量縮小到1.77萬張。

除了大成鋼淪投信大提款機外，中鴻也持續遭投信賣出，已連9賣，所幸賣超壓力比大成鋼輕，加上外資大買3086張，股價同樣不跌反漲，終場上漲2.48%，收16.5元，成交量7773張。

投信賣超前10大個股，依序為大成鋼（2027）4727張、富邦金（2881）2984張、 華航（2610）1854張、長榮航（2618）1360張、東陽（1319）1187張、日月光投控（3711）1102張、遠東新（1402）1020張、漢翔（2634）1005張、中鴻（2014）988張、台灣虎航（6757）947張。

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