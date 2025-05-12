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中華電信4月EPS 0.44元 前4月EPS 1.7元

2025/05/12 19:39

中華電信4月EPS 0.44元，前4月EPS 1.7元。（記者王憶紅攝）中華電信4月EPS 0.44元，前4月EPS 1.7元。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信（2412）4月自結合併營收為190.5億元，創近11年同期新高，稅後淨利 34.1億元，每股盈餘（EPS）達0.44元。累計前4月合併營業收入達748.6億元，稅後淨利為132億元，每股盈餘1.7元。

值得注意的是，中華電信集團子公司中，除了中華資安、資拓宏宇將在今年下半年上市櫃外，目前內部將Spin-off兩個AI育成團隊，為企業提供轉型升級的AI關鍵技術，為集團創造亮麗的營收表現。

中華電信表示，4月份財務表現受核心業務與ICT業務雙引擎推動，加上銷貨收入挹注，整體合併營收較去年同期成長6.2%，創下近11年同期新高，稅前淨利更大幅成長8.9%，展現強勁獲利動能。

中華電信說，行動業務隨著5G升速及用戶數增加，行動月租及加值服務營收穩步成長，整體行動服務營收較去年同期增長近2%。此外，受益於子公司銷售業務表現亮眼，本月銷貨收入年增達17%，為整體業績挹注成長動能。

在寬頻業務方面，中華電信指出，受惠數位轉型趨勢，營收與獲利穩步上揚。4月份寬頻ARPU（每戶平均收入）達802元，表現亮眼，顯示高速寬頻服務的市場接受度持續提升。

中華電信說，ICT業務亦持續為整體營收成長的主要驅動力，包含網路數據中心（IDC）、雲端、資通安全及智慧聯網等核心領域，皆展現雙位數的年成長動能。其中，IDC與雲端業務受惠於政府及金融機構建置案的入帳，以及設備代管需求持續擴增，穩定挹注經常性營收，年營收增幅達46%; 智慧聯網業務則在智慧能源專案的強勁帶動下，年成長率達83%，展現出高度的市場拓展潛力。

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