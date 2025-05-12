大同Q1獲利季減9成 EPS 0.14元

大同第一季稅後淨利3.05億元，季減96.06%、年減52.49%。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌家電廠大同（2371）今日公告第一季毛利率18.44%，季增0.92個百分點、年減0.83個百分點，因去（2024）年第四季芙蓉大樓處分進帳，墊高上一季表現，大同今年第一季的稅後淨利3.05億元，季減達96.06%、年減52.49%，每股稅後盈餘（EPS）0.14元。

大同今日同步公告4月營收42.89億元，月增9%、年增10%，前4月累計營收148.34億元，與去年同期約持平。大同指出，4月營收成長是受惠電力事業群表現亮眼、電子代工事業群ODM機種出貨大增所致，目前在手訂單仍逾210億。

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大同也說，馬達事業維持成長，澳洲既有礦業用馬達持續接獲訂單並出貨，近期更取得澳洲隧道排煙馬達專案，加上受美國川普關稅因素影響，美國客戶對中、小馬達積極拉貨、建立儲備庫存，看好營收進一步向上攀升。

大同指出，將持續發展電力事業，著重鞏固內需、強化海外多國市場，降低國際不確定因素衝擊，加上資產建案將陸續完工，有助奠定公司未來營運根基。

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