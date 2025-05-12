智慧製造產品挹注 東捷資訊Q1獲利大增3成

東捷資訊第一季每股稅後盈餘0.86元。圖左為東捷資訊董事長高尚偉。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕資訊服務廠商東捷資訊（6697）今日公告第一季稅後淨利2357萬元、年增達30.6%，每股稅後盈餘（EPS）0.86元；而4月營收則為1.06億，年增31.41%，前4月累計營收4.97億元，年增11.56%。東捷資訊表示，第一季獲利受智慧製造供應鏈解決方案等相關專案貢獻所挹注而明顯提升，也因此專案毛利率表現較好，帶動第一季毛利率達14.3%。

東捷資訊總經理王智羣指出，除了推廣智慧化資訊服務，也持續深化SAP應用，整合ERP雲端與AI加值應用服務創新解決方案，協助企業提升SAP ERP升級效益，近期接連取得客戶SAP ERP系統升級與ERP上雲需求，除了新客戶導入外，並成功協助既有客戶拓展海外據點系統建置；此外，力推的SAP SuccessFactors人資雲解決方案也有進展，獲上市櫃企業採用，逐步挹注營運動能。

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而在資安業務方面，東捷資訊表示，除持續耕耘既有的零信任資安與金融資安服務外，近期更聚焦企業資安防護規畫服務，推出「威脅獵捕XDR資安解決方案」。該方案採用MDR（託管式偵測與回應）模式，協助企業加速資安事件應變，部署EDR端點偵測與NDR網路監控系統，提供預防、偵測、應變至追蹤的一站式資安防護，掌握企業對資安日益重視的市場需求與商機，可望成為公司未來成長的重要動能。

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