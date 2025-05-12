年薪破224萬！美「10種辦公室工作」易上手、不怕沒經驗

《FinanceBuzz》列出輕鬆能賺進年薪7萬5美元以上的10個職位。（示意圖，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕想找一份薪水優渥又相對容易上手的辦公室工作嗎？據最新調查，有28.4%的人正積極尋找新的工作機會，雖然沒有工作是「完全輕鬆」，但有些工作學起來相對簡單，收入也可觀。美國網站《FinanceBuzz》列出不需要高學歷、不需太多經驗，能賺進年薪7萬5美元（約新台幣224萬元）以上的10個職位，數據皆來自美國勞工統計局（BLS）。

1.銷售/業務代表：如果你善於與陌生人溝通，能說服他人採取行動，這份工作可能是既簡單又高薪的選擇。這份工作需要你利用對產品與服務的了解，向潛在或現有客戶推銷。根據BLS，有25%的從業者年收入超過9萬7920美元（約新台幣293萬元）。

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2.客服人員：擁有良好的溝通能力，就算沒有大學學歷也能勝任這份工作，通常只需要高中文憑。你將在辦公室環境中處理客戶問題、回應查詢與處理訂單。一旦熟悉流程，年薪突破7萬5000美元並不困難，部分客服人員年薪高達13萬7399美元（約新台幣411萬元）。

3.資料輸入員：只要具備電腦能力與良好組織能力，這份工作通常不需要學歷。你的工作是協助團隊管理與輸入資料。雖然起薪不高，但據Indeed，高階資料輸入員可年賺12萬4347美元（約新台幣372萬元）。只要學得快、做得好，也能邊做邊賺。

4.社群媒體專員：如果熱愛社群平台，這份工作可能既簡單又充滿樂趣。你將負責經營公司或品牌的社群帳號，提升互動與曝光度。據ZipRecruiter顯示，頂尖從業者年薪可達8萬6500美元（約新台幣259萬元）。

5.編輯：無論是否擁有學歷，只要語言與文法能力強，就能成為專業編輯。你可以在新聞、行銷部門等不同機構工作。BLS資料顯示，編輯的年薪中位數為7萬5020美元（約新台幣224萬元），25%可賺超過10萬1100美元（約新台幣302萬元）。

6.網頁開發人員：許多開發人員是自學出身，如果你會寫程式、或願意學習，這也是相對好入門的工作。BLS顯示，網頁開發人員的年薪中位數為8萬4960美元（約新台幣254萬元）。

7.專案經理：擅長組織、喜歡管理細節的人會發現專案管理工作很適合自己。你將負責追蹤預算、時程與項目進展。雖然許多公司偏好大學學歷，但不是必要條件。專案管理專家的年薪中位數為9萬8580美元（約新台幣295萬元）。

8.人資專員：雖然許多公司要求商科學歷，但也有人資是從基層做起的。你將負責協助招募與員工管理工作，適合喜歡與人互動的你。BLS顯示，有25%的人資專員年薪至少9萬2390美元（約新台幣276萬元）。

9.影片剪輯師：如果你有自己剪過影片的經驗，其實轉職成專業剪輯師並不難，任何人都能學習。你會協助企業製作行銷或內部使用的影片。BLS資料顯示，有25%的剪輯師年薪超過10萬1910美元（約新台幣305萬元）。

10.醫療紀錄專員（Medical records specialist）：這份工作需要一些專業訓練，但一旦上手後，你會從協助病患與醫護人員中獲得成就感。你的工作是管理與更新病歷與診療資料。高階從業者年薪可達7萬7810美元（約新台幣233萬元）以上。

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