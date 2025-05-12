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凱基金前4月稅後獲利92.24億元 證券獲利衰退最慘

2025/05/12 18:05

凱基金前4月稅後獲利92.24億元。（業者提供）凱基金前4月稅後獲利92.24億元。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金控（2883）今（12）日公布自結獲利，4月自結稅後獲利5.18億元，累計前4月稅後獲利92.24億元，較去年同期的106.39億元相較、衰退13%，EPS0.55元。

凱基金控指出，影響各子公司４月分表現的主要因素，在於美國總統川普宣布對等關稅措施，導致4月份金融市場走勢震盪加劇，資本市場交易量能也較前一月份下滑，讓旗下主要子公司壽險、銀行、證券業務，面臨市場波動挑戰。

凱基人壽今年保單銷售動能維持強勁，今年前4月累計新契約保費收入較去年同期成長超過6成，另在投資方面，因4月份資市場波動劇烈，凱基人壽採取穩健投資策略，4月稅後獲利4.31億元，今年前4月累計稅後獲利達66.07億元，僅較去年同期的70.45億元略降。

凱基銀行4月份稅後獲利5.68億元，包含利息及手續費收入等核心收益皆穩定貢獻，單月獲利較去年4月仍為成長，累計前4月稅後獲利22.75億元，相較去年同期20.21億元成長13%。

凱基證券4月份獲利表現受台股持續走跌影響，壓抑投資操作空間，凱基證券4月份稅後獲利2.42億元，較去年同期的5.64億元衰退57%，今年前4月稅後獲利為20.85億元，與去年同期相較衰退40%。

中華開發資本受資本市場波動影響投資部位評價，4月份稅後虧損1.42億元，今年前4月累計稅後虧損1.59億元。

展望未來，凱基金控指出，美國川普政府關稅政策後續影響層面仍待觀察，但投資人擔憂經濟成長動能及通膨居高不下，均擴大金融市場動盪及不確定性，後續將密切關注市場變化，並落實相關風險控管機制，專注本業營運，以因應外部挑戰。

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