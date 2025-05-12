大環境波動大 momo、PChome前4月營收皆年減

momo、PChome前4月營收皆年減。圖為momo。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕本土兩大電商平台今日同步公告4月營收。momo富邦媒（8454）4月營收81.7億元，月減8.8%、年增0.65%，前4月累計營收345.78億元、年減1.2%；網家4月營收27.18億元，月減8.2%、年減1.08%，前4月累計營收116.68億元、年減5.89%。

富邦媒4月營收少見年月雙減，今年起每月累計營收也皆轉為負成長。不過該公司指出，零售產業持續面對結構性調整與消費趨勢變化，而momo延續穩健的營運節奏，平台流量與用戶黏著度持續成長，營運展現穩定續航力，基本面韌性持續發揮，有效支撐中長期成長發展。

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展望後市，momo5月正式推出「momo聯播網」，整合影音內容、直播互動與廣告資源，強化品牌與商品的多元曝光，打造更完整的數位零售內容生態，並將持續最佳化多元零售生態布局，鞏固在電商產業的關鍵影響力。

而網家總經理張瑜珊日前則於法說會中表示，近期國際局勢與總經波動較大，不過網家的財務、資本結構更加健康，也持續觀察整體變化、最佳化自身營運效率因應市場動態，與統一集團的合作也都在各層面洽談中；近期3C需求反彈，對營收比重約7成來自3C電子產品銷售的網家有利，目前此趨勢不變。

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