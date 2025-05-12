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美中大降關稅90天 美元飆升、公債遭拋售、日圓暴跌

2025/05/12 17:14

市場對中美貿易談判取得突破做出反應，美元上漲，政府公債遭到拋售。（路透）市場對中美貿易談判取得突破做出反應，美元上漲，政府公債遭到拋售。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著中美同意在90天內暫時降低部分關稅，市場對中美貿易談判取得突破做出反應，美元上漲，政府公債遭到拋售。

由於美中貿易談判進展激發各資產類別的風險偏好，衡量美元強弱的指標上漲了0.5%，而傳統避險貨幣日圓則暴跌；公債遭到拋售，導致美國10年期公債殖利率上漲6個基點，至4.43%，為近一個月來的最高水準。

追蹤美元兌主要貨幣匯價的美元指數在美中聲明出爐後直線上漲，從100.603漲到101.747，漲幅超過1%。通常被視為避險資產的日圓對美元匯價暴跌1.5%，跌至1美元兌147.08日圓 。歐元兌美元大跌1.1%，跌至1歐元兌1.1131美元。

美國和中國周一 （12 日）同意，在90天內大幅調降彼此關稅，提振全球市場。美國將於5月 14 日前，把對多數中國進口商品的合併關稅，從145%暫時調降至30%，其中包括與芬太尼相關的稅率。同時，中國將把對美國商品的125% 關稅降至10%。

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