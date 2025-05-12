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美食-KY第1季每股賺1.18元 美國85ºC營收比重達47％

2025/05/12 17:23

美食-KY（2723）今天公佈第一季合併營收48.32億元，年增財報，營收4%，稅後淨利2.13億元，每股盈餘1.18元，較去年同期成長32%。（業者提供））美食-KY（2723）今天公佈第一季合併營收48.32億元，年增財報，營收4%，稅後淨利2.13億元，每股盈餘1.18元，較去年同期成長32%。（業者提供））

〔記者楊雅民／台北報導〕美食-KY（2723）今天公佈第一季合併營收48.32億元，年增財報，營收4%，稅後淨利2.13億元，每股盈餘1.18元，較去年同期成長32%。

其中第一季美國85ºC貢獻營收22億元，成長17%，連續13個季度繳出雙位數的年增率，佔合併營收比重上升至46%。

亞洲市場儘管受到總經不利因素及市場飽和影響，營收較去年同期為低，但年減幅度收窄到5%，是7個季度以來最佳，有機會在第二、三、四季持續改善，重返成長軌道。

獲利能力方面，儘管第一季美國市場面臨雞蛋價格頻創新高的成本逆風、以及中國市場營收衰退的不利影響，美食-KY仍憑藉品牌定價能力以及嚴控費用，合併毛利率持穩在59%以上，美國蛋價4月已有回落，中國市場同店營收趨勢也漸改善，雙雙有利美食-KY獲利能力提升。

美食-KY同時公告自結4月份合併營收，達16.2億元，較去年同期成長4.6%，其中美國市場較去年同期雙位數成長，占合併營收比重來到47%。

法人觀察，85ºC美國門市的日均來客數持續成長，帶動同店營收穩定增加；去年更開始加快展店腳步，貢獻顯著銷售動能，2025年美國開店目標更上看雙位數，樂觀看待今、明兩年成長空間，占美食-KY營收比重也可望跨越50%門檻。

亞洲市場4月份營收雖較去年同期下降4%，減幅已較前三月收斂；儘管消費動能受到總經因素的不利影響，市場競爭也持續激烈，但美食-KY也透過產品推陳出新的帶動，逐漸改善同店銷售表現。

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