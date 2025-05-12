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華航4月營收179.02億元 創歷年同期新高

2025/05/12 17:18

華航4月營收179.02億元 ，創歷年同期新高。（華航提供）華航4月營收179.02億元 ，創歷年同期新高。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕華航（2610）集團4月合併營業收入為179.02億元，年增8.02%，創歷年同期新高。華航表示，6月是北美及歐洲旅遊旺季，不少航點載客率皆有85%以上。

華航4月客運收入106.3億元，月增6.57%，年增0.71%，亦創歷年同期新高。華航表示，旅運需求持續旺盛，4 月份載客率最高航點包括檳城、阿姆斯特丹及成都等，皆達90%以上。5 月 28日台北（桃園）-石垣島復飛；同時看好南台灣市場，高雄-東京成田5月起增至每日2班後，訂位量穩定增加，6月份已接近80%；5 月 31 日起高雄往返沖繩增為每周六班，回程晚班華航獨飛。6 月是北美及歐洲旅遊旺季，洛杉磯、安大略、紐約及西雅圖預估載客率皆有85%以上。

華航4月貨運營收57.62億，較去年同期增加22.52%。受美國關稅政策及取消小額包裹豁免政策影響，整體貨量略有下滑趨勢，華航調整貨運航班規劃，積極爭取急貨運送需求，使得單位收益較上月成長。華航指出，將持續關注國際貨運市場之變化，適時彈性調整航網配置，並優化貨源組成，以兼顧營收及成本，並努力維持高單位收益，穩固整體貨運營業表現。

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